Waar het gisteren nog aan de sprinters was, bestond de tweede dag van de Tour de l'Ain traditioneel uit een bergrit. Opnieuw werd er een kopgroep gevormd, maar net als gisteren was al vroeg duidelijk dat hier weinig gevaar in schuil zou gaan. Uiteindelijk bleven Hannes Wilksch en Louis Richard als laatste over van de vroege vlucht, maar op een kleine 30 kilometer van de streep werden ook zij teruggepakt en konden de mannen met ambities voor het klassement zich melden.

Onder leiding van Trek-Segafredo en Cofidis werd het peloton in rap tempo uitgedund. Ook de gele trui moest vroeg afhaken en dus was al ruim voor de finish duidelijk dat we een nieuwe leider in het klassement gingen krijgen. Uiteindelijk kwam Stewart op drie minuten van de winnaar binnen.

De finale

Mannen als Guillaume Martin, Mattias Skjelmose, Julian Alaphilippe, George Bennett en Mauri Vansevenant bepaalden het tempo voorin. Op 20 kilometer van de streep opende Skjelmose het bal door vlak voor de top een gat te slaan. Hierdoor sloeg de groep met favorieten uit elkaar en moest onder anderen Julian Alaphilippe met een achterstand aan de afdaling beginnen.

Na de afdaling begon het weer bergop te lopen en kwam een groepje terug bij de Deen, maar daar zat wereldkampioen Alaphilippe niet bij. Daarna was het Rudy Mollard die de aanval koos voor er opnieuw een afdaling ingedoken werd, maar ook deze aanval werd onschadelijk gemaakt.

Daardoor leek het uit te draaien op een sprint van een klein groepje, maar op anderhalve kilometer van de streep trok Guillaume Martin nog ten aanval. De rest van de groep twijfelde even en dat was alle ruimte die Martin nodig had. Hij viel niet stil en kon zo het aanstormende groepje achter zich laten. Door de overwinning grijpt de Fransman eveneens de gele leiderstrui.

