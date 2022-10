Tour de Vendée | Coquard snelt naar zege, net niet voor Demare

In de Tour de Vendée was het wachten op de sprint. Er stonden twee grote favorieten aan het vertrek, Coquard en Demare, en het waren uiteindelijk ook de twee Fransmannen de het mochten gaan uitmaken voor de winst. Groupama-FDJ nam de leiding in handen in de laatste kilometers. De Franse trein zorgde voor een hoog tempo. De finish liep wat omhoog en dus was het een gevaar om te vroeg op kop te moeten.

Ramon Sinkeldam werkte als vanouds weer een fantastische leadout af, maar dit keer was het Bryan Coquard die daar optimaal gebruik van maakte. De kleinere Fransman leek zijn krachten beter kwijt te kunnen op de laatste meters richting de finish. Arnaud Demare leek daarentegen juist zijn krachten niet goed kwijt te kunnen.

