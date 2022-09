Op 15 kilometer van de streep zat het peloton nog helemaal bij elkaar en dus maakten nog veel verschillende renners aanspraak op de overwinning in een heuvelachtige finale. Davide Gabburo deed nog een poging met een uitval, maar op zes kilometer van de streep werd de Italiaan teruggepakt door het peloton.

Vlak voor de top van de laatste heuvel was het Nils Politt die het bal opende met een flinke aanval. De Duitser kreeg echter veel renners in zijn wiel mee, voordat men aan de afdaling begon. In de afdaling plaatste Dylan Teuns een aanval en een groepje van ongeveer zes man ging in de achtervolging. Het ging hard in de afdaling, maar alles schoof weer in elkaar op ruim twee kilometer van de streep.

Team DSM pakte de leiding over voor Cees Bol en deed dat goed. In de laatste meters koos Bol ervoor om het wiel van Jake Stewart te pakken en dat bleek de juiste beslissing. Stewart ging aan en Bol kwam perfect uit het wiel van de Brit. Bol kwam langszij en de twee sprinters kwamen ogenschijnlijk gelijktijdig over de streep. Bol en Stewart keken elkaar vertwijfeld aan en Bol schudde even het hoofd.

Dit bleek echter onterecht, want na enkele spannende minuten werd Bol uitgeroepen tot de winnaar. Zelfs de fotofinish gaf geen duidelijkheid, maar de jury besloot in het voordeel van de Nederlander, die voor het eerst in lange tijd weer een koers weet te winnen. Corbin Strong werd derde in de sprint en behield de leiderstrui.

