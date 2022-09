Kamiel Bonneu, Benjamin Perry, Matthijs Paasschens en Alexandar Richardson vormden de kopgroep van de dag en sloegen een behoorlijk gat. Terwijl het weer slechter en slechter werd, keek het peloton op ongeveer 40 kilometer van de streep nog tegen een achterstand van een kleine 5 minuten aan.

In de stromende regen pakte Ineos-Grenadiers de leiding om het verschil te verkleinen en dat lukte aardig. De samenwerking verliep niet meer ideaal in de kopgroep en dus waagde Paasschens op 23 kilometer van de streep een poging om alleen te vertrekken. Hij slaagde er echter niet in een groot genoeg gat te slaan.

Het tempo van het peloton lag te laag en dus was de voorsprong van de kopgroep op tien kilometer van de streep nog altijd een kleine twee minuten. Dankzij opnieuw een gebrek aan samenwerking ging het daarna echter snel met de voorsprong en met nog vijf kilometer te gaan, was de marge nog maar een minuut.

Het werd een secondespel in de finale met een spervuur van aanvalspogingen vanuit de kopgroep. Kamiel Bonneu sloeg in de laatste meters een gat en bleef de rest van zijn vluchters voor. Het peloton volgde op enkele seconden, maar Benjamin Perry werd tweede achter de Belg en kroonde zich daarmee tot de nieuwe leider van de Tour of Britain.

