Uit respect voor de gisteren overleedde koningin Elizabeth maakte de organisatie van de Tour of Britain bekend dat de etappe van vrijdag niet verreden zou worden. Enkele uren later brachten ze de beslissing naar buiten dat alle resterende ritten geschrapt zouden worden.

De komende dagen zullen in Groot-Brittannië in teken staan van het overlijden van de koningin en om dat alles in goede banen te leiden, zal er ook veel politie ingezet worden. Daarmee zou mogelijk de organisatie van de wielerronde in de knel komen en dus is meteen de knoop doorgehakt om het niet zover te laten komen.

SERRANO WINNAAR

Met het schrappen van de resterende etappes zijn de huidige klassementen dus ook meteen de eindklassementen. De Spanjaard Gonzalo Serrano (Movistar) is dus officieel eindwinnaar, terwijl Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Matthew Teggart (WiV SunGod) respectievelijk het punten-, berg- en sprintklassement krijgen toegewezen.

