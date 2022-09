Vandaag stond een heuvelachtige etappe op het programma in Groot-Brittannië, maar het duurde lang voordat de koers tot ontbranding kwam. Op ongeveer 25 kilometer van de streep gingen de grote namen zich ermee bemoeien en maakte drie sterke renners zich los van de rest op de beklimming van Carlton Bank.

Dit waren Dylan Teuns, Thomas Pidcock en Oscar Onley. Van het peloton achter dit trio was weinig meer over en dus werd er snel een voorsprong van ongeveer 40 seconden opgebouwd, maar nadat de organisatie terugkeerde werden de drie toch weer ingelopen.

Op zeven kilometer van de streep waagden Teuns en Pidcock opnieuw een poging dit keer kregen ze gezelschap van Omar Fraille en Gonzalo Serrano. Dit viertal hield het wel tot de finish vol en ging sprinten om de overwinning.

Tour of Britain | Serrano wint de sprint in etappe 4

Het was Serrano die al vroeg met de sprint begon en zijn kracht toonde. Tom Pidcock probeerde er uit zien wiel overheen te springen, maar de Brit kwam net tekort op de streep. Met de overwinning neemt Serrano ook de leiderstrui over van Kamiel Bonneu.

