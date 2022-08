Tour of Scandinavia | Uttrup Ludwig wint etappe en rijdt Vos uit leiderstrui

De vijfde etappe ging van start zonder Demi Vollering. De kopvrouw van SD-Worx kwam in de vorige etappe hard ten val. Naast Vollering stapten ook haar ploeggenoten Niamh Fisher-Black en Anna Shackley niet op voor de een-na-laatste etappe.

De etappe naar het skiresort Norefjell werd vooraf bestempeld als de belangrijkste etappe van de eerste editie van de Ronde van Scandinavië. De klim naar Norefjell is de grootste klim die de rensters tegenkomen deze ronde. Met 11,1 km à 5,7% zou de klim een onderscheid maken tussen de klimmers en sprinters.

Vos in de problemen

Marianne Vos, winnares van drie etappes en de gele leiderstrui, hoopte de berg te overleven, maar had het heel zwaar. Op meer dan zeven kilometer van de meet moest ze het peloton achter zich laten en stond daarna bijna stil. Ze kwam uiteindelijk 2 minuten en 54 seconden achter winnares Ludwig binnen.

Op zo’n drie kilometer van de meet barstte de strijd om de leiderstrui los. Neve Bradbury was de eerste die aanviel, waardoor haar landgenote en winnares van de vierde etappe Alexandra Manly er ook af moest. Cecilie Uttrup Ludwig nam de aanval over en kreeg alleen Liane Lippert mee.

Ludwig en Lippert samen op weg naar finish

De Deense kampioene had echter een voorsprong in het klassement van tien seconden op de Duitse, waardoor de Duitse initiatief moest nemen om Ludwig te lossen. Dat lag niet in de kracht van de kopvrouw van DSM en ze kon slechts aanhaken bij de Deense. Toen de Deense sprintte voor de overwinning moest Lippert haar laten gaan.

Door haar overwinning leidt Ludwig het klassement met een voorsprong van zeventien seconden op Lippert. Alexandra Manly volgt op 44 seconden op de derde plek. Beste Nederlandse is Anouska Koster op de achtste plek.

