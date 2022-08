Vos was in Helsingør al de sterkste en de leiderstrui gaf haar na het verruilen van Deens voor Zweeds grondgebied duidelijk vleugels, want het lukte Vos om Emilia Fahlin precies op tijd te achterhalen. Fahlin ging vroeg aan, maar plaatste geen jump. Al had dat voor de uitslag waarschijnlijk weinig uitgemaakt.

Vos was nu eenmaal de beste en sterkste sprintster van het peloton. Vos vond snel het wiel van Fahlin en precies toen de Zweedse begon te dromen van een overwinning voor eigen publiek, bleek dat er geen maat stond op Vos, die een zomer vol overwinningen beleeft.

Geen kopgroep

Opvallend was dat de etappe van 153 kilometer van Orust naar Strömstad werd verreden zonder dat er ook maar één keer een kopgroep serieus ontsnapte. Het was maar goed dat de schitterende Zweedse natuur voor afleiding zorgde, want het peloton leverde een toefje weinig vermaak.

Er deden zich in de finale nog wel wat valpartijen voor toen er gedraaid en gekeerd moest worden, maar op het eerste gezichten leken die valpartijen stuk voor stuk zonder erg. De nummer één-positie van Vos werd onderweg geen moment bedreigd, waardoor zij donderdag in de leiderstrui van start mag.

Na Denemarken en Zweden is in de derde etappe Noorwegen aan de beurt in de Tour of Scandinavia. Het kan in finishplaats Sarpsborg zomaar weer opnieuw sprinten worden.

