In een korte etappe viel het peloton al vroeg in vele groepjes uiteen. Vooraan hadden David de la Cruz en Thibaut Pinot elkaar gevonden. Een dag nadat de Fransman de zege al kon ruiken, totdat Miguel Angel Lopez alsnog langzij kwam, was hij duidelijk uit op revanche.

Tour of the Alps | "Op mijn normale niveau haalt niemand mij meer in"- Teleurgestelde Thibaut Pinot

Makkelijk werd het hem niet gemaakt. Eerst reed de Spanjaard bij hem weg in de door de regen glad geworden afdaling en toen Pinot daarna het gat gedicht had, leken mechanische problemen voor hem roet in het eten te gooien. Een mecanicien waagde echter zijn leven om het probleem te verhelpen en andermaal sloot Pinot aan.

Omdat de aanval vaak de beste verdediging is, viel Pinot vervolgens zelf aan op de Stronach, de slotklim van de etappe. Hij loste De la Cruz, maar de Spanjaard brak niet en wist alsnog naar het achterwiel van Pinot te rijden. De la Cruz ging als eerste de sprint aan, maar in de steile laatste bocht passeerde Pinot hem. De Fransman hoefde dit keer niet meer achterom te kijken en sprintte na een eerste zege sinds hij meer dan duizend dagen geleden de beste was op de Tourmalet.

Op ruime achterstand van de koplopers werd de strijd om het eindklassement uitgevochten. Pello Bilbao had de beste kaarten in handen, maar de Spanjaard kon al vroeg op de Stronach het hoge tempo van Richie Porte niet volgen. Omdat de Australier ook zijn teamgenoot Pavel Sivakov uit het wiel reed, lag Team DSM plots op pole position.

Ondersteund door een ijzersterke Thymen Arensman reed Romain Bardet samen met oud-teamgenoot Michael Storer naar de finish. De drie wisten een dusdanig ruime afstand te nemen, dat zij aan het eind ook het podium van de Tour of the Alps vormden. Bilbao viel terug naar een vierde plek, vlak voor Attila Valter.

Tour of the Alps | Bardet wint eindklassement, Arensman knap derde

Voor Bardet betekent de eindzege de eerste overwinning van een meerdaagse koers sinds hij in 2013 de Tour de l'Ain won. De Fransman kan nu met veel vertrouwen afreizen naar Hongarije, voor de start van de Giro d'Italia op 6 mei.

