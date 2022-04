Kämna maakte deel uit van een groepje vroege vluchters, die stiekem over een lange adem bleken te beschikken. Ze werden namelijk niet meer teruggehaald, waardoor de winnaar van de derde etappe vooraan zat.

Torstein Træen en Vadim Pronskiy snelden vooruit op de Furkelpass, maar Træen vloog uit de bocht in de afdaling en ook Pronskiy ging niet heel soepeltjes naar beneden, waardoor beiden terug werden ingerekend.

Amador te laat

Terwijl het peloton de marge tot een minuutje verkleinde, voelde Kämna voorin de aandrang er van tussen te gaan. De eerste uitval van de Duitser werd nog gecounterd, maar de tweede keer was hij weg.

De Bora-renner werd in de laatste van in totaal 154 kilometer niet meer bijgehaald, al had de streep waarschijnlijk niet veel verder moeten liggen. Amador naderde tot op drie seconden, maar je kunt ook zeggen dat de man van Ineos dus te laat was met reageren.

Arensman

De schermutselingen in Villabassa ten spijt blijft Pello Bilbao koploper in het algemeen klassement. De Spanjaard heeft een marge van zes tellen ten opzichte van Romain Bardet. Thymen Arensman steeg met stip naar de achtste plaats.

Het wordt interessant om te zien wat de Nederlander donderdag kan, als na het overbruggen van flink wat hoogteverschil wordt gefinisht in het Oostenrijkse Kals am Grossglockner.

