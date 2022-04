Tour of the Alps | Miguel Ángel López soleert bergop naar de winst in vierde etappe

Hoewel de etappe qua hoogtemeters en stijgingspercentages lichter was dan die van een dag eerder, kon de rit naar Kals am Grossglockner over ruim 142 kilometer wel van groot belang zijn in het klassement. Het was namelijk de enige etappe met een finish bergop.

Slotklim

De slotklim was niet bijzonder zwaar, maar kende wel pittige eerste kilometers. Vijftien renners begonnen hieraan met een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton. Vlak voor de voet gingen Ben Swift, Merhawi Kudus, Omer Goldstein en Unai Iribar in de aanval.

Vanuit de achtervolgende groep bleek Thibaut Pinot echter over de beste klimbenen te beschikken. Op de steilste stroken stoomde hij in één keer door naar de kop van de wedstrijd.

Peloton versnelt

In het peloton nam Bahrain - Victorious de kop in dienst van klassementsleider Pello Bilbao, geholpen door INEOS Grenadiers. Samen slokten zij de vroege vluchters op, met uitzondering van Pinot.

Vier kilometer voor de finish ging López in de aanval, even later gevolgd door Pavel Sivakov die daarmee de grote groep uit elkaar trok. Pinot moest flink op de pedalen om voorop te blijven, maar kon niet voorkomen dat de Colombiaan van Astana een kilometer voor de finish erop en erover ging. Hierdoor liep de Fransman zijn eerste zege in bijna drie jaar tijd mis. In die periode kwakkelde hij vooral met zijn rug en vorm.

De overwinning van López kwam niet meer in gevaar. Pinot eindigde op zeven seconden als tweede. Romain Bardet won de sprint in de uitgedunde groep der favorieten (op vijftien seconden) en pakte daarmee belangrijke bonificatieseconden. In het klassement staat de Fransman van DSM nu op slechts twee tellen van Bilbao.

Laatste etappe

Vrijdag staat de laatste etappe van de Tour of the Alps op het programma. De start en finish van de rit over 114,5 kilometer ligt in Lienz.

