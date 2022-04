In 2014 was Pinot de nummer drie van de Tour de France. Ook won hij drie etappes in Frankrijk en boekte hij ritzeges in de Vuelta (twee keer) en de Giro (één) keer.

In 2019 won hij zijn voorlopig laatste Touretappe. Sindsdien is het niet veel soeps met de Fransman. Hij kwakkelde met zijn rug en zijn vorm waardoor overwinningen, laat staan andere positieve uitschieters uitbleven.

Ad

Glansrol

Wielrennen Tour of the Alps | Miguel Ángel López soleert bergop naar de winst in vierde etappe EEN UUR GELEDEN

Donderdag vervulde hij in de vierde etappe van de Tour of the Alps eindelijk weer eens een glansrol. Pinot maakte deel uit van een kopgroep van vijftien en ging in de slotklim in de aanval. Op de steilste stukken naar Kals am Grossglockner nam hij eenvoudig afstand van zijn medevluchters en leek op weg naar de winst die iedereen hem zo gunt na alle tegenslag.

López had daar echter geen boodschap aan. De Colombiaan demarreerde vier kilometer voor de finish uit de groep der favorieten, kwam in de slotkilometer bij Pinot en trok direct door naar de winst. Dit tot grote teleurstelling van Pinot die op zeven seconden achterstand als tweede eindigde.

Tour of the Alps | Miguel Ángel López soleert bergop naar de winst in vierde etappe

Frustrerend

"Dit had zo goed voor mij geweest na de twee jaar van ellende. Ik ben nog niet op mijn niveau. Wanneer ik dat wel was geweest, had niemand mij meer ingehaald. Dat maakt deze tweede plaats heel frustrerend", sprak hij na afloop.

"Het is een gemiste kans. Bij de profs krijg je er niet veel", vervolgde Pinot. "We zullen zien wat er morgen nog mogelijk is of anders volgende week. Maar het had heel leuk geweest als ik vandaag had gewonnen. Dan had ik eindelijk deze pagina vol met ellende om kunnen slaan."

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Tour of the Alps | Miguel Ángel López soleert bergop naar de winst in vierde etappe EEN UUR GELEDEN