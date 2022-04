Het was meteen koers in de tweede etappe van de Tour of the Alps. Vier mannen die aanspraak maken op het podium van de ronde gingen samen op avontuur. Zo onstond een kopgroep van Miguel Angel Lopez, Michael Storer, Thymen Arensman en Pavel Sivakov. Zij pakten een voorsprong van meer dan drie minuten op het peloton, maar naarmate de koers vorderde liep het verschil terug.

Op 30 kilometer van de streep plaatste Sivakov een versnelling en moest Arensman passen, waardoor de jonge Nederlander in de afdaling die volgde op jacht moest naar zijn twee medevluchters. Lopez was al eerder gelost. Ondertussen was het peloton onder aanvoering van Bahrain Victorious op stoom gekomen. Mikel Landa deed veel kopwerk voor zijn landgenoot Pello Bilbao en klassementsleider Geoffrey Bouchard moest lossen.

Dat gaf onduidelijkheid over de tijdsverschillen, maar aan de voet van de afdaling bleek dat het peloton veel terrein gewonnen had. Op negen kilometer van de streep werden Sivakov en Storer teruggepakt en reden alle favorieten weer bij elkaar. Bahrain Victourious had duidelijk veel vertrouwen in het eindschot van Bilbao, want de ploeg gaf de laatste kilometers geen enkele andere ploeg de kans om op kop te rijden.

Dit vertrouwen bleek terecht, want er was niemand die de aanzet van de Spanjaard kon volgen. Met een keurig treintje van vier man werd Bilbao uiteindelijk afgezet door Mikel Landa en sprintte hij naar de overwinning en de leiding in het klassement. Romain Bardet werd tweede en Atiila Valter kwam als derde over de streep.

