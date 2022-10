Ferrand-Prevot is een ongeëvenaard talent in de wielerwereld. De 30-jarige Française is de huidige wereldkampioene in drie verschillende mountainbike disciplines (Short track, Cross Country en Marathon) en afgelopen weekend werd ze de eerste wereldkampioen gravel ooit.

Daarnaast was ze in 2014 wereldkampioene op de weg en een jaar later bij het veldrijden. Wat dat betreft heeft Ferrand-Prevot het fietsen wel redelijk uitgespeeld. Er ontbreekt alleen één ding op haar palmares: Een olympische medaille. Iets wat de INEOS Grenadiers al wel is gelukt met Tom Pidcock en de Olympische Spelen van Tokyo 2020.

Ad

Olympisch goud

Ronde van Langkawi Ronde van Langkawi | Verwarring alom - Molano gediskwalificeerd voor duw in sprint, Wiggins winnaar EEN UUR GELEDEN

Het is dan ook niet zo gek dat Parijs 2024 haar grote doel is van de komende twee jaren: "De Olympische Spelen van Parijs 2024 zijn belangrijk voor mij. Ik wil de beste renner zijn die ik kan zijn voor het thuispubliek dus dat is mijn grote doel van de komende twee seizoenen. Een olympische gouden medaille is het enige dat ontbreekt op mijn palmares. Het was een belangrijke reden voor mij om te tekenen bij INEOS Grenadiers. Ik heb nog veel dingen die ik kan leren en zij zijn het beste team dat mij kan helpen."

De generale repetitie voor de Olympische Spelen heeft Ferrand-Prevot al achter de rug. Het wereldkampioenschap Cross Country mountainbiken was dit jaar in Les Gets. "Mijn belangrijkste doel van dit seizoen was het wereldkampioenschap in Les Gets. Ik wilde bewijzen dat ik kon winnen in Frankrijk, met de grote hoeveelheid druk en de extra media-aandacht. Omdat de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zijn, was dit een belangrijk meetmoment voor mij en alles ging perfect. Mijn hele familie was daar en het was heel gaaf om te winnen. Ik heb nu vier wereldkampioenschappen gewonnen in één jaar en daar ben ik heel blij mee."

Ellingworth

Ook zijn ze bij de ploeg, uiteraard, heel blij met de komst van Ferrand-Prevot: "Pauline is een uniek talent. Haar palmares spreekt voor zichzelf. Vier wereldkampioenschappen in amper twee maanden tijd... Wat haar zo speciaal maakt, en een perfecte toevoeging voor de INEOS Grenadiers, is haar motivatie en doorzettingsvermogen. Ze houdt van de sport en is een geboren racer. Pauline wil goud winnen op 'haar' Olympische Spelen en dit is iets waarin wij al succes hebben behaald. We ondersteunen haar graag in het vervullen van haar ambities en doelen van de komende jaren."

Rest van het seizoen

Ondanks haar vier regenboogtruien is Ferrand-Prevot nog niet klaar dit jaar: "Ik voel mij nog heel goed en ben heel gemotiveerd om weer te gaan veldrijden in november en het Europese kampioenschap in Namur. Daarna neem ik een korte pauze om mij vervolgens voor te bereiden op het wereldkampioenschap."

Wielrennen Giro del Veneto | Matteo Trentin is de sterkste vluchter en boekt knappe zege in Vicenza 2 UUR GELEDEN