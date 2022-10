Movistar is actief op de transfermarkt. Met het stoppen van Alejandro Valverde verliest de Spaanse ploeg hun belangrijkste puntenpakker. Aangezien een degradatie uit de World Tour een reële uitkomst was eerder dit seizoen, is het dus van groot belang dat er goede resultaten geboekt worden in 2023. Fernando Gaviria moet één van die nieuwe kopmannen zijn. De Colombiaan heeft een eenjarig contract getekent en komt over van UAE Team Emirates.

"Dit is een nieuwe uitdaging. Zowel voor mij als voor de ploeg. Movistar is een prestigieuze ploeg met een, tot nu toe, grote focus op klimmen. Dat ze mij het vertrouwen geven als sprinter geeft mij extra motivatie", legt Gaviria zijn keuze uit op de website van zijn nieuwe ploeg.

Gaviria heeft het niet gemakkelijk gehad in de ploeg van Tadej Pogacar. Met meerdere coronabesmettingen en andere blessures vielen de resultaten tegen. Het afgelopen jaar wist de sprinter slechts twee ritten, beide in de Ronde van Oman, te winnen. In de Giro d'Italia was de Colombiaan een aantal keer dichtbij, maar verder dan een tweede plaats in de vijfde en elfde etappe kwam hij niet.

Twee toevoegingen

Ook heeft Movistar twee andere renners gecontracteerd. Ruben Guerreiro vertrekt vroegtijdig bij EF Education-EasyPost en tekent een contract voor drie seizoen bij Movistar. Ook Iván Romeo heeft een driejarig contract getekend. Het negentienjarige Spaanse talent komt over van de Hagens Berman Axeon ploeg en gaat met zijn 1,93 makkelijk te herkennen zijn in de Movistar-kleding.

