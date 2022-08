De transfer van Richard Carapaz hing al een tijdje in de lucht, maar vlak voor de start van La Vuelta maakt EF-Education Easypost het nieuws wereldkundig. Jonathan Vaugthers, de CEO van de ploeg, verwelkomt de Ecuadoriaan met open armen: "Carapaz was altijd al één van mijn favoriete renners. Wanneer Carapaz wint is het met een bepaalde intelligentie, agressiviteit, een perfecte timing en met grinta. Hij won de Giro omdat hij op het perfecte moment aanviel. Ook tijdens de Olympische Spelen deed hij dit".

Ondanks de vele overwinningen die Richard Carapaz inmiddels op zijn palmares heeft staan is de Ecuadoriaan nog hongerig naar meer: "Ik ben iemand die altijd meer wil. Er zijn dingen die ik nog niet heb bereikt. De Tour de France winnen was altijd een doel voor mij. Ik ga hier voor vechten. Ik weet dat het mogelijk is."

Opofferingen

Het winnen van de Tour de France is voor Richard Carapaz meer dan alleen een sportief doel: "Mijn ouders zijn er altijd voor mij geweest. Ze geloofden in mij. Toen ik prof wilde worden waren er weinig kansen in mijn land en moest ik naar Europa gaan. Ik wil dit goed doen. Ik weet dat al die tijd dat ik niet bij ze ben geweest het waard was. Het moet ergens goed voor zijn, zoals voor de Tour de France."

Bij EF-Education Easypost krijgt Richard Carapaz alle ruimte om vol te gaan voor deze Tour de France zege: "Dit is een ploeg met veel ambitie en met vele doelen die ze willen bereiken. Ik wil de Tour de France winnen en ik denk dat het mogelijk is dat hier samen te bereiken."

Contract

cyclingnews te melden dat de Carapaz een driejarig contract heeft getekend. Het hele persbericht over de transfer van Richard Carapaz vind je hier . Over de lengte van het contract wordt geen uitspraak gedaan, enkel dat Carapaz in 2023 voor EF-Education Easypost rijdt, echter weette melden dat de Carapaz een driejarig contract heeft getekend.

