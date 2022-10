Elena Cecchini rijdt sinds 2021 voor SD Worx. De 30-jarige Italiaanse is de wegkapitein van de ploeg. "Ze is een constante kracht in het team. Ze is niet alleen een fantastische renster, maar ook een goed persoon. Ze neemt verantwoordelijkheid richting de jongere rensters en leert hun de kneepjes van het vak zowel op als naast de fiets", omschrijft Danny stam (Sports Manager) de Italiaanse.

Het was geen lastige keuze voor Cecchini. Dat zegt ze zelf op de website van SD Worx: "Ik hoefde niet lang na te denken toen SD Worx mij een nieuw contract aanbood. Ik heb het hier naar mijn zin en ik heb mijn rol gevonden binnen dit team. Ik ben ook blij met de komst van Barbara Guarischi, een tweede Italiaanse renster. Dat geeft mij extra motivatie."

Guarischi is dus naast landgenoot per 2023 ook ploegmaat van Cecchini. "Met de komst van Lorena Wiebes waren we op zoek naar versterkingen in de sprinttrein. Met Elena Cecchini, Christine Majerus, Lonneke Uneken en nu ook Barbara Guarischi hebben we meerdere rensters die hiervoor geschikt zijn. Guarischi is een ervaren renster die weet hoe ze zich moet positioneren in de sprint. Zij gaat een belangrijke rol spelen in die sprinttrein", verwoord Stam met de komst van de Italiaanse.

Gurarischi zelf noemt het droom om te rijden voor de beste ploeg in de wereld: "Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Niet ééntje die ik zag aankomen, maar ik kijk er naar uit om samen te werken met Lorena Wiebes."

