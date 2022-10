Wielrennen

De 26-jarige Bax wordt de allereerste Nederlander ooit bij de ploeg uit de Emiraten. De renner uit Gorinchem tekent een contract tot medio 2024.

Bax heeft zijn transfer mede te danken aan zijn overwinning in de Coppa Agostoni. In de Italiaanse semi-klassieker versloeg hij onder anderen Alejandro Valverde, Enric Mas en Vincenzo Nibali.

Stabiele progressie

Op de site van zijn nieuwe ploeg geeft Bax aan verheugd te zijn met zijn overstap. "Natuurlijk ben ik superblij om me bij dit team te voegen. Ik ben ook benieuwd hoeveel ik mezelf nog kan verbeteren met de hulp van een van de beste teams van de wereld."

Ook ploegbaas Mauro Gianetti is in zijn nopjes. "Sjoerd heeft een hele stabiele progressie gemaakt in de laatste jaren en een heel goed 2022 gehad. We hopen dat hij kan laten zien wat hij nog meer te bieden heeft."

Vleugels

De aanstaande transfer naar UAE lijkt Bax vleugels te geven, want in de zevende etappe van de Ronde van Langkawi schiet hij weer raak. In de sprint verslaat hij zijn medevluchters Willie Smit en Adria Moreno.

