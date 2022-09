Het afgelopen jaar heeft Thymen Arensman grote stappen gezet in zijn ontwikkeling. Met goede resultaten in de Vuelta, Giro, Ronde van Romandië, Tour of the Alps en de Tirreno-Adriatico reed de DSM-renner zich in de kijker bij het wereldwijde publiek. Er gingen al vrij vlot geruchten op dat Arensman richting de INEOS Grenadiers zou gaan. Nu is het dus officiëel.

Dream team

"Ik heb gekozen voor de INEOS Grenadiers omdat deze ploeg voor mij voelt als de beste stap in mijn carrière. Het is een echt dream team waar ik vroeger altijd al van onder de indruk was. Om voor deze ploeg te kunnen rijden, is een droom die uitkomt."

Met deze transfer zet Arensman ook de volgende stap in het stellen van doelen. "Mijn ambitie is om mijzelf meer te ontwikkelen als renner en als mens. Ik voel dat ik nog cruciale stappen kan zetten in het rijden voor een algemeen klassement. Er is geen betere plek om mij te verbeteren in het tijdrijden en het klimmen dan deze ploeg."

Sterke punten

Toch weet Arensman op dit moment ook al wat zijn sterke punten zijn. "Ik ben goed in lange inspanningen met een hoog wattage. Tijdrijden en lange klimmen. Ik ben niet explosief of punchy, maar ook daar ben ik in aan het verbeteren. De klassiekers vind ik ook leuk. Ik was derde in Parijs-Robaix u23. Misschien had dit wel te maken met mijn achtergrond in het veldrijden."

Waarom Arensman precies voor INEOS Grenadiers heeft gekozen is vanwege een vraag die zijn ouders aan hem stelden: "Welke ploeg keek je het meeste tegen op als klein kind en droomde je van om daar te mogen rijden?" De INEOS Grenadiers was het antwoord.

Ellingworth

Bij de ploeg zijn ze, uiteraard, ook blij met de komst van Arensman. "Zoals we in de Vuelta hebben gezien is Thymen een renner om in de gaten te houden. Hij is één van de jonge renners in het peloton die voor een klassement kunnen gaan. Zij zijn de fundering van onze sport in de komende jaren", aldus Rod Ellingworth.

"Zijn manier van koersen past precies bij wat wij zoeken voor de toekomst. Hij heeft al geproefd van succes en daardoor voegen we een renner toe die echt iets met zich meebrengt", sluit de adjunct-teambaas af.

Blijf op de hoogte

