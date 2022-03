Trofeo Binda | Wereldkampioene Balsamo is in sprint Van den Broek-Blaak te snel af

Tot tweemaal toe leek de Orino, 3,6 kilometer à 4% voor een beslissing in de wedstrijd te zorgen. Op de een na laatste beklimming van de berg glipte een groepje met Elisa Longo Borghini, Marlen Reusser, Elise Chabbey en Cecilie Uttrup Ludwig weg. Het lukte de groep met favorieten echter niet om samen te werken en werden daarom zeventien kilometer voor het einde weer ingerekend.

Ook bij de laatste beklimming van de Orino was er een spervuur van aanvallen. Een groepje van acht rensters, waaronder Chantal van den Broek-Blaak was los van het sterk gekrompen pelotonnetje. Door goed kopwerk van Trek was ook deze aanvalspoging niet succesvol.

Een groep van dertig vrouwen zou in een sprint bepalen wie de winnaar zou worden van de Trofeo Binda. Balsamo, gekend sprintster op zowel de baan als de weg, leek in die sprint de favoriete te zijn. De Italiaanse zat echter bij het begin van de sprint klem en had niet genoeg ruimte. Chantal van den Broek-Blaak leek tot 50 meter voor de finish op weg naar de zege, maar in de laatste meters schoot de wereldkampioene voorbij. Van den Broek-Blaak eindigde op de vierde plek.

