De tweede etappe van de UAE Tour was er weer eentje voor de sprinters. In een kaarsrechte etappe koersten de renner van het luxe Hudayriyat Island dwars door de woestijn en langs het beroemde Yas Marina Circuit richting Abu Dhabi Breakwater.

Dmitry Strakhov, Pavel Kochetkov en Michael Kukrle namen vanaf de start het voortouw en vormden met z'n drieën lang de kopgroep. Met ongeveer 35 kilometer te gaan werd de kop ingerekend en was het aan de teams om zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor de sprint.

De sprint was een mooie. Klassementsleider Jasper Philipsen en Cavendish sprintten vlak naast elkaar naar de finish, maar de Belg kon er net geen twee uit twee van maken. Het is de eerste zege ooit voor Cavendish in de UAE Tour. Philipsen blijft aan de leiding in het klassement.

