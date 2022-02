UAE Tour | Tadej Pogacar maakt de verwachtingen waar en wint de UAE Tour

De hele dag stond in het teken van de beklimming van de Jebel Hafeet. De beklimming is traditiegetrouw het eindstation van de UAE Tour. Pogacar wist al drie keer eerder te winnen op de berg. Ook won de pas 23-jarige Sloveen het eindklassement in de UAE Tour een jaar geleden.

Team UAE Emirates nam het heft in handen op de Jebel Hafeet. Het tempo werd moordend hoog gelegd en stuk voor stuk moesten renners het peloton laten gaan. Tom Dumoulin was wederom één van de eerste grote klassementsmannen die moest lossen.

Yates in de aanval

Op drie kilometer van de meet vond Yates het genoeg geweest. De Brit ging in de aanval en Pogacar liet hem geen meter wegrijden. Alleen Bilbao en Almeida wisten de aansluiting later te vinden met de twee topfavorieten. Met nog één kilometer te gaan probeerde Yates in een laatste wanhoopspoging wederom weg te rijden bij Pogacar, maar de Sloveen beet zich vast in het achterwiel van de Ineos-renner. Almeida en Bilbao moesten het tweetal nu echt laten vertrekken.

Pogacar heeft vrijwel geen zwakke punten en ook in de sprint is het lastig om de Sloveen te kloppen. Ook Yates wist dat en dus was de sprint eigenlijk al beslist voordat ze er aan begonnen. Het was dus ook Pogacar die als eerste, met zijn handen in de lucht, over de finish kwam. Daarmee verzekerde hij zich van de eindwinst van de UAE Tour voor de tweede maal op rij.

