Staredowns zijn misschien bekend van bokswedstrijden of MMA-gevechten, maar er is nog een variant: die in het baanwielrennen. De sprinters kijken elkaar voor hun heat eens goed in de ogen en een beetje intimidatie kan absoluut het verschil maken, volgens de betrokken renners.

Wie een goede stare in huis heeft, laat zien niet onder te (willen) doen voor zijn tegenstander. Bang zijn is er al helemaal niet bij, dat is zelfs uit den boze. Je moet juist een beetje agressief zijn, volop kracht uitstralen. Soms gaat het niet om het winnen van de sprint, maar de stare.

Ad

Hinze ster van de stare

Wielrennen UCI Track Champions League | De ‘stare’ als onderschat fenomeen op het onderdeel sprint 2 UUR GELEDEN

Emma Hinze is volgens haar collega’s de ster van de stare. Sommige renners weten al of ze winnen als ze een blik werpen op het blikveld van hun tegenstander. Een beetje intimidatie is goed voor het spektakel dat op de wielerbaan toch al volop wordt geboden. Er hangt energie in de lucht. Een uitbarsting is niet ver weg.

Zolang je maar niet in lachen uitbarst, dan is het goed. Wat voor moois de sprinters in petto hebben, kun je zaterdag zien als de tweede ronde van de UCI Track Champions League wordt verreden. Plaats van handeling is Panevezys, in Litouwen.

Eurosport en discovery+ zijn het gehele evenement live van de partij.

Wielrennen Tour de France | Valpartij ‘Allez Opi-Omi’ draagt bij aan besluit Martin om te stoppen met fietsen 4 UUR GELEDEN