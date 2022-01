Wielrennen

Het wordt dus een bijzonder druk jaar voor Van Vleuten. Met name de Giro Rosa en de Tour de France Femmes zitten dicht op elkaar in de wielerkalender. Van Vleuten zal vooral gebrand zijn op succes in de ronde van Frankrijk. De Giro Rosa won ze al in 2018 en 2019 en de Vuelta schreef ze vorig jaar op haar naam. De Tour de France Femmes ontbreekt echter nog in haar omvangrijke prijzenkast.

Hoe de rest van het jaar er voor Van Vleuten uit gaat zien is nog niet duidelijk. Movistar maakte nog niet bekend welke voor- en najaarsklassiekers Van Vleuten gaat rijden en of het überhaupt de bedoeling is dat er dit jaar eendagswedstrijden gereden worden. Van Vleuten is inmiddels 39 jaar oud, maar nog altijd behoort ze tot de beste wielrensters ter wereld. Op de Olympische Spelen van Tokio pakte ze nog zilver bij de wegwedstrijd en goud op de individuele tijdrit.

