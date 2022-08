Het eerste uur van de wedstrijd leek veelbelovend. Er waren drie gravelstroken op weg naar de lokale ronden en keer op keer werd het peloton in stukken gebroken op deze verharde wegen. Hier en daar reden wat rensters weg, maar bij het opdraaien van de lokale ronden kwam het vrij snel weer bij elkaar. Vervolgens was het wachten tot de finale. En de finale begon op 30 kilometer van de meet.

Finale

Renster na renster probeerde te ontsnappen uit het peloton, maar DSM controleerde de wedstrijd. Lorena Wiebes was de kopvrouw en is al maanden lang onaantastbaar als het op sprinten aankomt. Maar op 17 kilometer van de meet, op het klimmetje in de lokale ronde, had Audrey Cordon Ragot een ander plan. De Française versnelde en Marianne Vos liet deze kans niet aan haar voorbij gaan. Ook wisten Valerie Demey en Pfeiffer Georgi de aansluiting te maken.

Vos!

Het viertal wist weg te blijven uit het peloton vanwege het goede afstoppen van Koster, Swinkels, Kraak en Kasper. Georgi ging als eerste aan in de laatste meters. De Britse van Team DSM had energie kunnen sparen omdat Wiebes in het peloton achter de kopgroep reed. Haar versnelling werd snel gepareerd door Cordon-Ragot en Marianne Vos. Vos leek nog even opgesloten te zitten, maar toen er eenmaal een gaatje onstond was ze er met enkele snelle pedaalslagen zo voorbij en kwam ze juichend over de finish.

Update

Marianne Vos praat wat met een UCI official terwijl ze staat te wachten op de podiumceremonie. Ze legde heel kort haar onderarmen op het stuur en dat is niet toegestaan. Vervolgens loopt ze weg. Het is nog onduidelijk of de winst echt naar Cordon-Ragot gaat of dat er iets anders speelt.

Update #2

Audrey Cordon-Ragot wint de wegrit in Vårgårda. Marianne Vos is gediskwalificeerd omdat ze haar onderarmen kort op haar stuur legde. We zagen al een UCI commissaris met Vos praten terwijl er gewacht werd op de podiumceremonie.

