Vos leek in de Vårgårda op weg naar een nieuwe overwinning. De kersverse winnares van de groene trui in de Ronde van Frankrijk liet in de sprint Audrey Cordon Ragot en Peiffer Georgi achter zich en leek zo op weg naar haar vierde overwinning in de West-Zweedse vrouwenkoers. Een halfuur na de wedstrijd werd ze echter gediskwalificeerd vanwege een onreglementaire positie op de fiets.

Wat zijn puppy paws?

Vos fietste drie seconden lang in een verboden puppypositie. In deze positie worden de handen op het midden van het stuur gelegd om een tijdritpositie in te nemen. Een tijdritfiets heeft echter een opzetstuur waardoor het makkelijker is om je armen in deze positie te houden.

Vårgårda | Dit is de reden waarom Marianne Vos werd gediskwalificeerd

Zonder opzetstuur gaan de handen van een renner in een tijdritpositie naar beneden hangen. Deze handen lijken op de pootjes van een aandachtvragende puppy, vandaar puppy paws.

Waarom zijn puppy paws verboden?

Deze positie is sinds het vorige seizoen verboden. Om valpartijen te voorkomen stelde de UCI regels in die het gebruik van deze tijdritpositie om een gewone fiets verbieden. Het is immers veel lastiger sturen als je het stuur niet met je handen vasthoudt.

Puppy paws zijn ook verboden Foto: Eurosport

In 2021 voegde de UCI de volgende regel aan het reglement toe. "Renners moeten de standaardpositie aannemen zoals vermeld in artikel 1.3.008. Op de bovenbuis zitten is verboden. Bovendien is het steunen op je onderarmen op het stuur verboden, behalve in tijdritten."

Ook super-tuck mag niet

Ook de ‘super-tuck-positie’ werd door de wielerbond verboden. Dit houdt in dat een renner in een afdaling op zijn of haar bovenbuis gaat zitten om het zwaartepunt van de fiets naar voren te leggen. Hierdoor kan tijd worden gewonnen.

Super tuck verboden Foto: Eurosport

De regels konden op veel weerstand rekenen in het peloton. Renners voelden zich teveel bekneld door de regels. Toch zijn er weinig voorbeelden van diskwalificaties voor onreglementaire houdingen op de fiets.

Andere voorbeelden

Richard Carapaz werd in Luik-Bastenaken-Luik van 2021 gediskwalificeerd voor het zitten in de ‘super-tuck-positie’.

De onreglementaire positie van Carapaz Foto: Eurosport

Alexander Richardson van Alpecin Fenix werd vorig jaar gediskwalificeerd om deze variant op de de ‘puppy paws’.

Waar kijk je?

