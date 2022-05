Veenendaal-Veenendaal | Groenewegen sprint met overmacht naar vierde zege

De 28-jarige Groenewegen heeft goede herinneringen aan de koers rond Veenendaal. In 2015 won hij de toen nog Arnhem-Veenendaal Classic, dat was zijn eerste profzege. Later was hij ook in 2016 en 2018 de sterkste.

Achter Groenewegen was het de Belg Gerben Thijssen die tweede werd. Arnaud de Lie, die dit seizoen al drie zeges achter zijn naam heeft staan, werd derde.

