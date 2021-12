Niet alleen voor Brand, ook voor de rest van haar ploeg was het Europees Kampioenschap op de VAM-berg een succes. Lars van der Haar werd Europees kampioen bij de mannen en Shirin van Anrooij was de sterkste bij de beloften.

Ploegleider Sven Nys is blij met alle kampioenstruien die zijn rijders bezitten. “Als je vroeg in het seizoen drie truien weet te bemachtigen, geeft dat een positieve flow, dat is heel fijn. Het geeft ook een geruster niveau voor de andere kampioenschappen.”

Ad

EK Veldrijden | Brand kroont zich met een minuut voorsprong tot Europees kampioen

Wielrennen Zesdaagse Gent | Cavendish praat over horrorval en zware blessures na pittige valpartij 2 UUR GELEDEN

Van der Haar

Ook over Van der Haar, die dit seizoen aan zijn tweede jeugd begonnen lijkt, is Nys te spreken. “Hij was er altijd wel en in een keer een aantal jaar later is hij weer terug.”

De dertigjarige renner won dit seizoen voor het eerst sinds vier jaar weer een wereldbeker. En pakte net als in 2015 de Europese titel. “Je ziet hem gewoon blinken in zijn vel”, zegt Nys.

EK Veldrijden | Lars van der Haar is de Europees kampioen

WK Fayetteville

Voor Van Anrooij en Brand zijn de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Fayetteville het hoofddoel van het seizoen. Brand: “Richting het WK zal ik dat fanatisme in me hebben. En als ik daar niet win, heb ik nog een andere trui die ik met volle trots zal dragen.”

Komend weekend staat op zaterdag de Superprestige in Boom op het programma waar ook Van der Haar en Brand aan meedoen. De wereldbekerwedstrijd in Antwerpen die zondag zou plaatsvinden gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.

Het complete veldritseizoen is live te zien op Eurosport en discovery+

Wielrennen Wielrennen | Portret van de familie Bäckstedt waar wielersucces in het dna zit 3 UUR GELEDEN