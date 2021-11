Veldrijden | Eerste Belgische wereldkampioen Vermeire blikt terug op goede, oude tijd

“Ik was van oorsprong een veldloper, maar ben in 1962 overgestapt naar de cyclocross. Ik kon alles. Ik was een goede loper die ook prima bergop kon rijden. Een zwaar of licht parcours maakte voor mij niet uit”, vertelt Vermeire.

In 1970 pakte hij in Zolder zijn eerste wereldtitel. Vol trots toont hij zijn gewonnen volle trui. “Ik heb hard moeten rijden tot de meet. Er zat een Spanjaard achter mij, steeds op tien tot vijftien seconden.”

Heel andere tijd

Het was een heel andere tijd, weet Vermeire wanneer hij vertelt over het parcours. “Het was heel simpel. We moesten rondjes van ongeveer 2,5 kilometer afleggen door een weide en flink door het slijk ploeteren. De mechaniekers stonden bij een beek. Daar maakten ze heel snel met een emmer en een borstel de fiets voor je schoon. Bij de aankomst hing niet meer dan een lint, maar overal stond veel volk.”

In 1979 werd hij verplicht beroepsrenner. “Ik had de pech dat ik het moest opnemen tegen Roland Liboton. Hij is tien jaar achterelkaar kampioen van België geworden in de cross.”

Vermeire werd vijf keer tweede. In 1986 besloot hij op 42-jarige leeftijd zijn carrière.

