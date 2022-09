Davide Rebellin neemt de komende weken afscheid in zijn geboortestreek Veneto, in het noordoosten van Italië. Op woensdag 12 oktober rijdt hij de Giro del Veneto, een koers die hij drie keer op rij won tussen 1998 en 2000, en vier dagen later volgt het definitieve afscheid in de Veneto Classic.

Hoewel de piek van de Italiaans carrière al meer dan een decennium achter hem ligt, betekent diens afscheid toch een einde van een tijdperk. Davide Rebellin stond voor het eerst aan de start bij de profs op 8 augustus 1992, het jaar waarin Miguel Indurain zowel de Tour als Giro won en Jacky Durand een monsterontsnapping afrondde in de Ronde van Vlaanderen

DRIESLAG IN 2004

Waar Rebellin in de jaren 90 vooral een bovengemiddeld ronderenner was, blonk rond de millenniumwisseling pas echt uit in het eendaagse werk. In 2004 won hij op een week tijd de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Nadat hij in 2004 buiten de Italiaanse selectie was gelaten en dreigde uit te gaan komen voor Argentinie, won Rebellin in 2008 namens zijn geboorteland het zilver in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen van Peking.

Rebellin werd echter positief bevonden op het gebruik van een nieuwe EPO-variant en moest zijn medaille enkele jaren later weer inleveren. De renner werd bovendien voor twee jaar geschorst, waarna hij nooit meer een echte rol van betekenis speelde in de grote wedstrijden. Wel won hij nog de Ronde van Emilia in 2014 en een jaar later de Coppa Agostini.

VENETO CLASSIC

De Veneto Classic, het geesteskindje van onder anderen Pippo Pozzato, wordt dit jaar voor de tweede maal verreden. Vorig jaar leek het een spannende finale te worden tussen Matteo Trentin en Samule Battistella, maar die eerste reed tegen het achterwiel van zijn medevluchter en bracht zichzelf zo ten val.

Veneto Classic | Trentin verspeelt winstkansen dit keer met knullige valpartij

