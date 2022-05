Vierdaagse Duinkerke | Drie keer scheepsrecht voor Thijssen, eindwinst gaat naar Gilbert

Thijssen was eerder deze week in Duinkerke als tweede en derde geworden, waarna het in de zesde etappe eindelijk raak was voor zijn eerste zege als professioneel wielrenner. De zesde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke klinkt een beetje gek, maar er is toch echt zes keer opgestapt door het peloton.

Er werd ook afgestapt en wel door onder meer Sam Welsford, die na een valpartijtje niet meer in staat was om het peloton te achterhalen. Daarop besloot hij meer te stoppen en in de wagen van Team DSM te stappen.

Gilbert eindwinnaar

Thijssen had daar geen boodschap aan en mengde zich in de massasprint. Die won hij met overmacht. De winst van Thijssen was ook goed nieuws voor Gilbert, die op die manier bonificatie weg zag vloeien en zich geen zorgde meer hoefde te maken over het winnen van het klassement.

De Belg werd op zijn 39ste nog eens gehuldigd als een winnaar van een rittenkoers, terwijl Lotto-Soudal maar al te graag de bijbehorende UCI-punten opraapte.

