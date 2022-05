Welsford kwam als enige van de betrokken renners niet ten val in Aniche, maar raakte wel zijn overwinning kwijt. De jury declasseerde de renner van Team DSM en gaf de zege aan Arvid de Kleijn (Human Powered Health) die als tweede over de streep was gekomen. Op Twitter geeft de Australiër tekst en uitleg.

"Allereerst hoop ik dat iedereen die bij de val betrokken was oké is", laat Welsford weten. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om een valpartij te veroorzaken. Ik bied daarvoor mijn excuses aan. Maar wanneer je met 70 kilometer per uur met iemand in contact komt, is het moeilijk om controle te houden."

Hersenschudding voor De Lie

De Lie verloor door de schuiver over het asfalt veel vel en liep een hersenschudding op. De renner van Lotto Soudal, die logischerwijs woensdag niet meer van start gaat, was na afloop echter vooral teleurgesteld dat hij niet had gewonnen.

"Ik kon de crash helaas niet meer voorkomen. Ik ging erg snel en ben zeker dat ik anders had gewonnen", laat De Lie weten via het Twitteraccount van zijn ploeg. "Op dit moment voel ik mij redelijk goed en ben ik vooral teleurgesteld dat ik een overwinning ben misgelopen. Het team heeft de hele dag hard voor me gewerkt. Ik had ze graag willen belonen."

'Moedwillig tegen de grond rijden'

De ploegleider van Lotto Soudal, Nikolas Maes, was vooral boos en wees Welsford aan als de hoofdschuldige van de valpartij. "Als dit niet moedwillig iemand tegen de grond rijden is, dan weet ik het ook niet meer", laat Maes weten aan Het Nieuwsblad . "Wanneer iemand sneller is, moet je hem laten passeren en niet proberen tegen te houden. Vandaag waren we de enige ploeg die wilde rijden en dan gebeurt dit."

Maes diende namens Lotto Soudal een klacht in tegen Welsford. Dit leidde uiteindelijk tot de declassering van de Australiër.

'Geen intentie om val te veroorzaken'

McLay kwam ook ten val en hield daaraan een pijnlijke hand, brandwonden en enkele hechtingen over. Desondanks neemt hij het op voor zowel De Lie als Welsford. "Voor degenen die hen beledigen, allebei hadden ze niet de intentie om een val te veroorzaken. Het is achteraf gemakkelijk om te zeggen dat ze andere beslissingen hadden moeten nemen", schrijft de renner van Arkea Samsic op Twitter. "Ik ken Sam een beetje en weet dat hij geen slechte jongen is. Ik ga ervan uit dat hetzelfde geldt voor Arnaud."

Ook de organisatie valt de crash niet te verwijten, vindt de Brit. "De finish was gewoon recht. Ik ken weinig aankomsten die gemakkelijker waren."

Hectische finale

De valpartij ging volledig langs De Kleijn heen, die logischerwijs gemengde gevoelens overhield aan de winst. Pas achteraf hoorde hij over de val. "De finale was hectisch. Ik zat iets te ver naar achteren, maar ik vond alsnog wat ruimte en kon erdoor", zegt de Kleijn op de website van zijn ploeg Human Powered Health. "Ik heb niet gezien wat er aan de linkerkant gebeurde, omdat ik het te druk had aan de rechterkant. Ik dacht dat ik tweede was."

De Nederlander begint woensdag als leider aan de tweede etappe. De rit voert van Béthune naar Maubeuge over ruim 181 kilometer.

