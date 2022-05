Het ging woensdag nog vooral over de valpartij tijdens de eerste etappe. Van de hoofdrolspelers was Arnaud de Lie er een dag later niet meer bij. Hij moest afhaken vanwege een hersenschudding. Daarmee was direct één van de favorieten uitgeschakeld voor de rit over 181,5 kilometer van Béthune naar Maubeuge.

Of het weer een massasprint zou worden, was maar de vraag. Waar de aankomst in Aniche vlak was, moesten de renners woensdag in de laatste kilometer een korte heuvel bedwingen. Ook de aanloop kende wat hoogtemeters.

Deze onzekerheid zorgde voor meer onrust in het peloton. Samuel Watson, Ludovic Robeet, Angel Fuentes, Alex Colman en Evaldas Siskevicus vormden de vlucht van de dag. Diverse renners probeerden vanuit het peloton nog tevergeefs de sprong te maken, waaronder Philippe Gilbert.

Zij zullen achteraf geen spijt hebben gehad. De ploegen van de sprinters hadden controle en snoepten voorzichtig steeds meer van de voorsprong af. Op 10 kilometer van de meet bleef alleen Watson vooraan over. Zijn medevluchters misten een bocht en reden, gelukkig zonder schade, het gras in.

Het verschil met het peloton werd steeds kleiner waardoor Benjamin Thomas nog de oversteek kon maken. Ook samen waren zij echter kansloos tegen de jagende sprintersploegen. Op 4 kilometer voor de finish was de grote groep weer compleet waardoor zij 'gewoon' konden gaan sprinten.

Hugo Hofstetter koos in de laatste kilometer de aanval op de helling, maar kon geen gat slaan. De andere sprinters bleven in zijn wiel en profiteerden vlak voor de aankomst. Tesson maakte uiteindelijk het werk van zijn ploeg knap af voor Thijssen, Boudat, De Kleijn en Hofstetter.

Tesson draagt donderdag ook de leiderstrui tijdens de derde etappe. De Kleijn volgt op negen seconden als tweede, Thijssen staat derde op dertien seconden.

