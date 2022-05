Alle voorgaande etappes eindigden tot nu toe in een massasprint. De aankomst liep op woensdag en donderdag weliswaar licht op, maar ook dit leverde nauwelijks verschillen op in het klassement.

Geen verrassingen

Ook vrijdag werden er geen verrassingen verwacht. Het parcours leende zich opnieuw voor de sprinters. Toch waagden Ludivic Robeet, Alex Colman, Jonathan Couanon en Leo Danes zich aan de vlucht van de dag.

Het peloton had de aanval echter volledig onder controle en maakte het verschil kilometer bij kilometer kleiner. Colman zakte als eerste terug en nadat demarrages ook de samenwerking van het drietal dwarsboomden, was het wachten tot de sprintersploegen ze definitief hadden teruggefloten. In de laatste kilometers voor de meet was de samensmelting een feit.

Sprint

Een massasprint was niet meer te voorkomen. Lorrenzo Manzin ging hard aan, maar bleek te vroeg zijn kruid te hebben verschoten. De renner van TotalEnergies zag Taminiaux voorbij komen die op zijn beurt moest vrezen voor de opkomende Aniolkowski. De jump van de Pool kwam echter net te laat. Thijssen werd derde.

Het betekende de eerste seizoenszege van Taminiaux, die normaal gesproken een belangrijke rol speelt in de sprinttrein voor de andere rappen mannen van Alpecin-Fenix.

Arvid de Kleijn sprintte naar de vijfde plaats. Het was niet genoeg om zijn leiderstrui te behouden. Zaterdag begint Thijssen als klassementsleider aan de koninginnenrit naar Cassel.

De Vierdaagse van Duinkerke is live te volgen op Eurosport en discovery+

