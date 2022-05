Na twee dagen massasprint waren er in de derde etappe meer kansen om verschillen te maken in het klassement. Op het lokale parcours rondom Mont-Saint-Éloi zaten enkele korte klimmetjes en smalle wegen.

Pech voor Tesson

Op ruim dertig kilometer voor de meet opende Alpecin-Fenix het bal. De ploeg sleurde aan kop van het peloton in de hoop gaten te slaan in de grote groep. Klassementsleider Jason Tesson, en de winnaar van de etappe van woensdag, moest afhaken. De Fransman reed precies op dat moment lek, kwam ongelukkig in de berm terecht en raakte achterop. Pas na een flinke inhaalrace sloot Tesson weer aan.

Door het hoge tempo verdween de voorsprong van de drie koplopers Alex Colman, Samuel Leroux en Kevin Besson als sneeuw voor de zon. Nadat ook Cofidis, Lotto-Soudal en TotalEnergies aan het werk gingen, was het gat op 6 kilometer voor de finish gedicht.

Het was lang onrustig in het peloton dat door een valpartij ook niet meer compleet was. Gerben Thijssen, de nummer drie van het klassement, was één van de slachtoffers. Pas vier kilometer voor de finish sloot hij weer aan.

Sprint op de helling

Uiteindelijk kwam het toch aan op een sprint op de helling van Mont-Saint-Éloi. Dit bleek een kolfje naar de hand van Gilbert. De veteraan van Lotto Soudal ging vroeg aan, sloeg een gat en kon nog ruim voor de streep omhoog komen om zijn armen in de lucht te doen. Het was zijn eerste overwinning in dienst van Lotto Soudal.

Tesson eindigde ondanks het extra werk knap als tweede, maar werd later alsnog gedeclasseerd vanwege het stayeren eerder in de etappe. Julien Simon schoof daardoor op naar de tweede plaats voor Pierre Barbier.

Omdat Tesson was teruggezet, raakte hij ook zijn leiding kwijt in het klassement. Arvid de Kleijn, die in de eerste etappe ook al profiteerde van het terugzetten van Sam Welsford, staat nu aan kop.

