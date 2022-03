Almeida was de hele koers actief en leek bergop ook de sterkste te zijn. Hij was het die op drie kilometer voor de aankomst vroege vluchter Bruno Armirail terug pakte. Hij bleef dat tempo volhouden en kreeg twee anderen mee. In de sprint liet hij zien dat hij de beste man in koers was.

Wout Poels reed ijzersterk de slotklim op. De man in dienst van Bahrain-Victorious leek halverwege de klim het tempo van de groep niet te kunnen volgen, maar kwam toch terug. Uiteindelijk was hij zelfs de beste achter de drie mannen die gelijktijdig over de finish kwamen. Poels eindigde zeven seconden achter hen.

Ad

Wielrennen De Panne Classic | Balsamo overtuigt in machtige sprint en verslaat Wiebes EEN UUR GELEDEN

Oomen en Kruiswijk stellen teleur

Sam Oomen en Steven Kruijswijk daarentegen stelden enigszins teleur in deze etappe. De twee Nederlandse kopmannen van Jumbo-Visma kwamen respectievelijk als veertiende en 29e over de streep. Zij kunnen hun klassementsambities op hun buik schrijven.

In het klassement neemt Almeida ook de leiderstrui over van Ben O'Connor, de winnaar van de etappe van gisteren. De Australiër kwam als twaalfde over de finish en verloor zo teveel tijd om zijn leiderstrui te behouden. Almeida staat qua seconden gelijk met Quintana, maar doordat hij deze etappe won, mag hij morgen van start in de leiderstrui.

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Wielrennen | “De race heeft alles” - Van Vleuten kijkt uit naar Tour de France Femmes 3 UUR GELEDEN