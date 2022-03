Het is een fikse tegenvaller voor Dumoulin in aanloop naar de Giro d'Italia. La Volta Catalunya was de laatste etappekoers die Dumoulin zou rijden in aanloop naar de drieweekse ronde door Italië.

Dumoulin stapte af na een bezoekje gebracht te hebben een de dokter. Die legde zijn hand even op de rug van de voormalig Giro winnaar, waarna hij besloot het bijltje erbij neer te gooien. Of er sprake is van een blessure of ziekte is nog niet te zeggen.

Ad

Vlak na het afstappen van Dumoulin zagen we de winnaar van etappe 1 ook in moeilijkheden. Michael Matthews liet zich afzakken naar het einde van het peloton en moest braken.

Wielrennen Brugge-De Panne live EEN UUR GELEDEN

Voor team Jumbo-Visma is het niet de eerste deceptie van de dag. Eerder ging Tobias Foss hard onderuit Coppi e Bartali en ook de Noor moest de koers verlaten.

Waar kijk je?

Wielrennen kijk je live op Eurosport of stream je reclamevrij via discovery+.

Wielrennen Rit 3 Catalonië live EEN UUR GELEDEN