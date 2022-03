Volta Catalunya | Higuita stelt eindzege veilig, Bagioli wint laatste etappe

De laatste etappe voerde van Barcelona terug naar Barcelona. In de laatste vijftig kilometer moest de heuvel Montjuïc in een plaatselijke ronde zesmaal beklommen worden. De finish lag precies na de afdaling in de straten van Barcelona.

Een van de vroege vluchters was Steven Kruijswijk. De man van Jumbo-Visma bleef samen met Quentin Pacher (Groupama - FDJ) het langst vooraan. De twee vluchters werden dertien kilometer voor de finish op de een na laatste beklimming van de Montjuic opgeraapt.

Ad

Op het laatste klimmetje brak de groep met favorieten uiteen na sterk kopwerk van de negentienjarige Ayuso, die in dienst reed voor Joao Almeida. Alleen leider Higuita, Ben O’ Connor en de verrassend sterk rijdende Johannesen konden volgen. Carapaz, tweede in het klassement, had in eerste instantie de slag gemist.

Wielrennen Gent-Wevelgem | Valpartij! Motards komen ten val door hoge stoeprand EEN UUR GELEDEN

Carapaz kon in de afdaling naar Barcelona toch aansluiten. Op twee kilometer voor de finish sloot ook een grote groep met onder meer Sam Oomen en Bagioli aan. In de korte sprint was Bagioli de snelste. Attila Valter (Groupama - FDJ) eindigde als tweede. Fernando Barcelo (Caja Rural) werd derde.

Wout Poels

In het algemeen klassement viel Wout Poels weg. De Nederlander die de afgelopen bergetappes goed door was gekomen en zesde stond in het klassement moest vroeg in de koers afstappen na maagklachten. Sam Oomen was zodoende de beste Nederlander in het klassement op plek tien.

Wielrennen Gent-Wevelgem | Valpartij! Motards komen ten val door hoge stoeprand EEN UUR GELEDEN