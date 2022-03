"Ik hoop dat je oké bent, maat. Ik wens je een snel herstel toe", plaatste etappewinnaar Matthews op Instagram. Colbrelli reageerde daar vervolgens op met de tekst 'bedankt en gefeliciteerd', voorzien van drie boksvuistjes.

Ook Remco Evenepoel kreeg een reactie op zijn Instagrampost 'Forza Sonny, word snel beter'. De renner van Bahrain-Victorious plaatste daar vijf brandende vuurtjes onder.

Reanimatie

Colbrelli eindigde maandag als tweede achter Matthews in de sprint op de lastige aankomst in Sant Feliu de Guixols. Honderd meter na de finish zakte de Italiaan in elkaar. Ter plekke kreeg hij van de verzorgers reanimatie met behulp van een defibrillator. Ambulances brachten hem daarna naar het Universitair Ziekenhuis van Girona.

Bahrain-Victorious meldde gelukkig al snel in een persbericht dat de situatie van Colbrelli stabiel is en dat hij kan praten en bewegen. De regerend Europees en Italiaans kampioen zou zich nog wel slecht voelen.

Aanloop met hobbels

Het is nog niet bekend wat Colbrelli precies is overkomen. De aanloop naar de Volta Catalunya verliep met hobbels. Twee weken geleden had de Italiaan last van bronchitis waardoor hij afstapte tijdens Parijs-Nice. Vervolgens moest hij ook Milaan-San Remo laten schieten.

