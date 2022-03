Corona loopt voorlopig als een rode draad door het seizoen van Dumoulin, waardoor nog altijd een beetje onduidelijk blijft waar hij nu echt toe in staat is. Dat antwoord kwam dus ook niet tijdens de Strade Bianche. Dan maar in Catalonië.

“Die coronabesmetting was even een knauw, maar we geloven dat de uitgestippelde route niet in gevaar komt”, aldus Merijn Zeeman tegenover het Algemeen Dagblad . De sportief directeur is hoopvol over de planning van Dumoulin. “Zijn programma blijft voor de komende maanden onveranderd.”

Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten : Tom Dumoulin wordt derde in de tijdrit

Geen favoriet

Het wordt interessant om te zien waar de Nederlandse troef van Jumbo-Visma toe in staat is. Tijdens de UAE Tour leverde de 31-jarige Dumoulin een goede tijdrit af, maar moest hij wat snel lossen toen de bergen in zicht kwamen. Het scheelt wellicht dat Dumoulin niet als favoriet – verre van zelfs – afreist naar Italië.

“Wij gaan als Jumbo-Visma heel vaak als favorieten naar een koers. Dat is straks in de Giro anders. Daar zijn wij vooraf meer de underdog. Met twee duidelijke kopmannen: Tom en Tobias Foss, een jonge, beloftevolle Noorse renner.”

Dumoulin liet eerder al eens weten dat hij niet per se de uitgesproken kopman hoeft te zijn. Daarom vindt hij het fijn om de aanvoerdersrol te delen met Foss. De Noor is 24 jaar jong.

UAE Tour | Pogacar slaat dubbelslag op Jebel Jais, Dumoulin moet vroeg lossen

