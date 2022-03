De kopgroep bestond uit zes man die allemaal ongevaarlijk werden geacht voor het eindklassement. Dus kregen Serry, Armirail, Delacroix, Hvideberg, Molenaar en Caicedo de ruimte, maar echt groot werd de voorsprong niet. Met nog 30 kilometer te gaan begonnen de koplopers aan een klim en viel de kopgroep uit elkaar. De voorsprong liep ook snel terug en dus was het duidelijk dat deze mannen het niet gingen halen.

Ondertussen was het flink gaan regenen en dus was de openingsetappe meteen een zware. Jai Hindley ging vroeg onderuit en moest een flinke achterstand op het peloton goedmaken.

Tempo opgevoerd

Op ongeveer 20 kilometer van de streep ging het peloton zich opmaken voor de finale. Het tempo werd flink opgevoerd en de mannen met een goed eindschot kwamen naar voren. Vooraf was de openingsetappe ingeschat als een kans voor rappe mannen die een berg kunnen verteren en explosieve klimmers. Deze voorspelling kwam uit, want in de slotfase zagen we mannen als Colbrelli, Matthews, Kwiatkowski, Valverde, Bagioli, Oomen, Higuita en Carapaz voorin.

Het was uiteindelijk Colbrelli die het eerste aanging, maar de Italiaan viel een beetje stil en dus kon Michael Matthews profiteren. De Australiër koos een totaal andere lijn en was simpelweg sterker vandaag. Colbrelli werd tweede en Quentin Pacher pakte de derde plaats. Het was voor Matthews voor het eerst sinds 2020 dat hij weer eens een koers wint en dus was de vreugde groot.

