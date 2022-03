Het was vandaag bijltjesdag in het peloton. De ene na de andere renner moest afstappen vanwege ziekte. Onder de slachtoffers bevonden zich een aantal grote namen zoals Tom Dumoulin, Michal Kwiatkowski en Fausto Masnada. Ook de winnaar van de openingsetappe Michael Matthews had het zwaar en moest voor het oog van de camera braken.

Vooraf werden de kansen voor vluchters niet bijzonder hoog ingeschat, maar toch ging een kwartet op avontuur. Petilli, Pedersen, Okamika en Bizkarra reden lange tijd voor het peloton uit, maar werden op de slotklim toch teruggepakt.

Op ongeveer 10 kilometer van de streep zagen we dat leider Jonas Hvideberg moest lossen en dus was duidelijk dat we vandaag een nieuwe drager van de groen-witte leiderstrui zouden krijgen.

Slotklim

Tijdens de slotklim schoven de grote namen op naar voren. Nairo Quintana, Simon Yates, Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Hugh Carthy, Sergio Higuita. Guillaume Martin en Michael Woods zaten allemaal van voren en dus was een finale tussen wereldtoppers aanstaande.

Op 8 kilometer van de streep was het O'Connor die als eerste klassementsman versnelde en vrijwel meteen zakte Simon Yates ver weg. De Brit kan een goed klassement daarmee uit zijn hoofd zetten.

Ondertussen had O'Connor een kleine halve minuut voorsprong op het peloton en leken de kansen voor de Australiër beter en beter te worden. De andere goede klimmers kwamen nog dichterbij, maar O'Connor hield het knap vol en won etappe 3. Na Matthews en Groves was het voor de derde dag op rij dat een Australiër won in Catalonië.

