Wielrennen

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Vuelta dat de ronde begint in Barcelona. In 1962 was dit ook het geval. De Vuelta van dit jaar gaat van start in Utrecht.

Na een buitenlandse uitstapje kiest de organisatie nu dus weer voor een start op vertrouwde bodem. Over de rest van het parcours is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat er traditioneel is Madrid gefinisht wordt na drie weken fietsen.

De Vuelta is de afgelopen jaren een prooi geweest voor Primoz Roglic. De klassementsrenner van Jumbo-Visma won de ronde drie keer op rij.

