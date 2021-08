La Vuelta | Eerste massaspurt niet winnen was voor Philipsen logischer geweest

Philipsen zat er tijdens de Tour de France zelf ook telkens goed bij, maar het wilde maar niet lukken om een keertje een etappe te winnen. Het bleef bij ereplaatsen. Hoe anders is dat in Spanje; de eerste kans werd direct benut. Ongelooflijk, vond de Belg.

“Het ging er gisteren over in de groepschat van onze ploeg, maar ik durfde er niet te veel aan te denken. De kans dat het niet ging lukken was veel groter dan succes. Het zou ook logischer zijn als het niet was gelukt”, vertelde de snelste sprinter in Burgos aan onze verslaggever.

Teamprestatie

“Dit toont aan hoe gemotiveerd iedereen binnen ons team is en met welke toewijding er wordt gefietst. Deze overwinning is echt een teamprestatie en we mogen hier trots op zijn. Het was geweldig om al mijn teamgenoten vooraan te zien rijden terwijl keihard werd gewerkt. Op die manier kun je winnen.”

Het doel van Philipsen was direct bereikt, maar de ploeg wil meer. “We staan nog maar aan het begin van de ronde. Ik ben heel blij en nu gaan we kijken wat we nog meer kunnen winnen. Dan doel ik niet alleen op sprints, maar ook de andere ritten.”

