De Sloveen werd aangevallen tijdens de slotklim richting de top van de Alto de Velefique, maar toen hij het genoeg vond, werd iedere schade ook direct ongedaan gemaakt. Uiteindelijk finishte Roglic als tweede, kort voor naaste belager Mas. Mas was de enige die een beetje kon volgen.

“Het was een goede dag voor ons en de paar seconden die ik heb gepakt, vormen een mooie bonus”, aldus Roglic tegenover onze verslaggever. “Het was best moeilijk om rustig te blijven terwijl de rest aanviel, maar gelukkig waren mijn benen in orde en kon ik er zijn tegen het einde.”

La Vuelta | Caruso heeft na prachtige solo nog genoeg over om zware bergrit te winnen

Vuelta a España La Vuelta | Roglic behoudt opvallend genoeg rode trui en voelt mee met Valverde 21/08/2021 OM 08:58

Ploeggenoten

Roglic leek zondag beter gesteund door zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma dan eerder in de week, toen hij wel erg geïsoleerd zat. En dat terwijl Ineos en Movistar in de breedte iets sterker lijken, al kon ook een overtal Roglic zondag maar heel eventjes pijn doen voordat hij de orde herstelde.

“De mannen waren lekker bezig, ze zijn goed op niveau. Ik kan ze niet uitgebreid genoeg bedanken. Ik ben blij dat ik ook goede benen had. Het was een goede dag voor ons en nu verdienen we een rustdag”, vervolgde Roglic.

Het verschil na de eerste week bedraagt 28 seconden en wellicht had dat meer kunnen zijn. Het leek alsof Roglic in staat was om Mas eraf te rijden, nietwaar? Hij wilde er zelf niet te lang over filosoferen. “Pfoe, ja… Ik maak me niet druk om die vraag. Ik heb vandaag overleefd en er komen nog twee volle weken Vuelta aan. Ik ben moe en kijk uit naar een dagje rust.”

La Vuelta | Samenvatting van etappe negen met geweldig sterke Caruso

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España La Vuelta | “Ik ben de snelste sprinter en de traagste klimmer” - Jakobsen na zware bergrit 6 UUR GELEDEN