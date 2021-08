La Vuelta | Opgelapte Bardet meldt zich vol goede moed aan de start van rit zes

Bardet leek er slecht aan toe en volbracht de etappe pas twaalf minuten nadat het peloton in Albacete over de meet was gekomen. Zijn tenue kon weggegooid worden, zo gerafeld zag zijn tricot eruit.

En toch stapt de Fransman ‘gewoon’ weer op. Het viel Bardet niet eens tegen hoe hij donderdag wakker was geworden en hij is best hoopvol gestemd over het vervolg van deze grote ronde.

Rode trui

Bardet was qua fysiek ongemak het grootste slachtoffer toen de meerderheid van het peloton tegen de grond klapte. De grootste sportieve tegenvaller werd geïncasseerd door Rein Taaramäe, die zijn rode trui verloor.

Omdat het gelukkig enigszins lijkt mee te vallen – Bardet klaagt vooral over een pijnlijke knie – besloot Team DSM wat beelden vrij te geven van vlak na de valpartij. We zien een mecanicien met een fiets in de hand naar voren snellen en aankomen op de plek des onheils.

