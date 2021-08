Jakobsen had al twee keer eerder een rit in de Vuelta gewonnen, maar nummer drie komt met stip binnen op de persoonlijke ranglijst. Het scheelde weinig of Jakobsen was er niet meer geweest, de kans dat hij terugkeerde als wielrenner was ook klein, maar hij stond er gewoon. Op het ereschavot.

“Ik denk dat mijn comeback ten einde is met het winnen van een rit in een grote ronde”, reageerde Jakobsen in de microfoon van onze verslaggever. “Ik ben over the moon, heel erg dankbaar voor iedereen die me heeft geholpen.”

“Ik heb hier tien keer van gedroomd, misschien wel honderd keer. Winnen is altijd speciaal, zeker in een grote ronde, maar dit is de mooiste en belangrijkste overwinning in mijn loopbaan. Dat kan ik wel zeggen. Ik ben heel blij om hier te staan.”

Er was enige twijfel of de oplopende finishstraat wel in het straatje van Jakobsen zou passen. “Een etappe in de Vuelta is nooit vlak. Spaans vlak zeggen ze dan. Overal zit een heuvel verstopt. Die doen pijn, zeker in de finale. Ik had er honderd meter voor de finish weinig vertrouwen in dat ik Démare nog zou passeren, maar er zat bij mij meer power in de tank.”

En toen? “Toen kwam het besef, dat ik hier nog toe in staat ben. Dit is niet alleen mijn overwinning. Deze ritwinst is voor iedereen die me heeft geholpen van vlak na de crash tot nu. Al die mensen hebben onwijs hun best voor mij gedaan. Zij hebben ook gewonnen.”

