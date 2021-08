Net als in 2019 staat de teller voor Jakobsen nu op twee dagsuccessen, maar iedereen weet dat deze overwinningen heel anders tellen dan in het verleden. “Het is nog steeds heel erg speciaal om hier te zijn”, merkte Jakobsen dan ook vrijwel direct op.

“Ik ben heel erg blij. Het team deed het perfect, ondanks de constant hoge snelheid in het peloton. Ik bleef goed in positie en denk dat ik vandaag de snelste was”, vervolgde Jakobsen, die zijn succes verklaarde door een combinatie van factoren.

La Vuelta | Jakobsen sprint op machtige wijze naar tweede etappewinst

Vuelta a España La Vuelta | Achtste etappe is een klassieke sprintersrit en opnieuw prooi voor Jakobsen EEN UUR GELEDEN

Sterk en snel

“Het gaat om sterk zijn, snel zijn en juiste timing. Op een finish als deze moet je op tijd zijn. Ik ben deze Vuelta al twee keer te laat geweest en toen werd ik tweede. Maar nu zat ik goed en ging ik als eerste over de lijn.”

Jakobsen hoopte dat hij door voor de tweede keer te winnen één iemand in het bijzonder vrolijk heeft gestemd: Patrick Lefevere. “De grote baas is hier en ik denk dat hij blij is.”

WAAR KIJK JE?

Commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon zorgen drie weken lang voor de vocale begeleiding, terwijl er ook speciale verslaggevers in koers zijn. De Vuelta is dagelijks te volgen via Eurosport. Als je liever kijkt zonder onderbrekingen, kies dan voor discovery+

Vuelta a España “Ik begon precies op tijd met sprinten” - Jakobsen legt uit hoe hij zijn tweede winst noteerde EEN UUR GELEDEN