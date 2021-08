Halverwege de zevende rit naar Balcón de Alicante meldde Movistar zich op kop van het peloton, waarna de aanval op Roglic en het nog niet zo indrukwekkende Jumbo-Visma werd geopend. De koers stond echt op ontploffen, met diverse renners die ten aanval trokken.

Die aanval werd geleid door Valverde, maar de 41-jarige Spanjaard verloor in een bocht naar rechts de controle over zijn fiets. Hij viel op zijn schouder en schoof over het asfalt, zo tussen twee stukken vangrail door. Het scheelde weinig of hij was een serieus eind naar beneden getuimeld.

Schouder

Valverde klom vrij snel omhoog en kreeg hulp van een ploeggenoot, maar de serieuze schade was toen al gedaan. De artsen waren er rap bij en vooral de schouder leek een probleem te vormen. Er werd goed naar gekeken. Desondanks besloot Valverde terug op de fiets te stappen. Een tweetal ploeggenoten bleef bij hem in de buurt.

De bedoelingen om door te fietsen waren ongetwijfeld goed, maar het ging gewoon niet meer. Niet veel later stond Valverde voor een tweede keer langs de kant van de weg, voorovergebogen over zijn fiets en opnieuw in het bijzijn van de artsen.

Opgave

Toen zag Valverde zelf ook het heilloze in van zijn poging om door te rijden. De officiële opgave – pas de tweede keer in een Vuelta – duurde nog eventjes, maar inmiddels staat hij definitief naast de fiets. Het is de vraag of dit het definitieve afscheid was van Valverde van de Vuelta.

De jaren beginnen te tellen en het wielerpensioen is nakend, maar misschien dat deze valpartij juist een reden is om er nog een jaartje aan vast te plakken. Simpelweg omdat Valverde niet op deze manier afscheid wil nemen. Eerder op de dag gaf ook Hugh Carthy op. De nummer drie van vorig jaar had al enkele dagen amper kracht in de benen.

