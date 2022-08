Er gingen al langer geluiden rond dat Primoz Roglic rugwervels gebroken zou hebben bij zijn val in de Tour de France. Vanuit zijn ploeg, Jumbo-Visma, is dat echter nooit officieel erkent. In het interview na de ploegenpresentatie in Utrecht vertelt Roglic nu dat alle breuken die hij had genezen zijn. Wat we verder kunnen verwachten van de Sloveen moet over de komende drie weken blijken.

WAAR KIJK JE?

Ad

Vuelta a España La Vuelta | "Alle breuken zijn geheeld" - Roglic is klaar voor de Vuelta 3 UUR GELEDEN

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España Wielrennen | Miguel Ángel López wil nooit meer in de ploeg met Enric Mas 09/12/2021 OM 16:33